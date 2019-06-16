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На борту самолета «Аэрофлота» сломалась система кондиционирования

19:52, 16.06.2019
На борту самолета «Аэрофлота» сломалась система кондиционирования
Фото: realnoevremya.ru

Самолет со сломанной системой кондиционирования приземлится в Москве в воскресенье, 16 июня.

Воздушное судно принадлежит компании «Аэрофлот» и выполняет рейс из Милана в Москву. Во время полета командир доложил о неисправности системы кондиционирования воздуха, передает «Интерфакс».

Планируется, что самолет приземлится в Шереметьево в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации.

ОбществоБизнесТранспорт
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