На борту самолета «Аэрофлота» сломалась система кондиционирования

Самолет со сломанной системой кондиционирования приземлится в Москве в воскресенье, 16 июня.

Воздушное судно принадлежит компании «Аэрофлот» и выполняет рейс из Милана в Москву. Во время полета командир доложил о неисправности системы кондиционирования воздуха, передает «Интерфакс».

Планируется, что самолет приземлится в Шереметьево в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации.