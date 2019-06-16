Немецкая община Крыма пригласила экс-канцлера Германии Шредера приехать на полуостров

Немецкая община Крыма приглашает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера побывать на российском полуострове, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым, — заявил Гемпель.

Он добавил, что крымчане относятся к Шредеру с уважением и доверием.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло на законных основаниях.

