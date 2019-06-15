Ученые из России создали кепку для лечения депрессии

Российские ученые разработали кепку для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания и реабилитации после инсульта. Об этом рассказали в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект создан специалистами из Зеленограда. Они интегрировали нейрогарнитуру в кепку, тем самым устройство сможет принимать или направлять сигналы напрямую в мозг.

Кепка-гаджет способна получить информацию о том, что эмоциональный фон человека нестабилен и включить один из двух режимов в зависимости от состояния носителя, пишет «РГ».

Отмечается, что, если человек, например, испытывает проблемы с концентрацией или вниманием, то нейрогаджет может включить шум в наушниках. Также есть система релаксации, которая включается при симптомах стресса или депрессии.

Напомним, ранее в России зарегистрировали первый в мире тест для диагностики хронической ишемии мозга.