Российское посольство в США подтвердило факт убийства чемпиона России по сноуборду

Российское посольство подтвердило гибель чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. Он был застрелен в Лос-Анжелесе в понедельник, 10 июня.

«Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Дмитрия Кольцова», — передает «РИА Новости» ответ пресс-службы посольства России в США.

Обвиняемый — Ретт Маккензи Нельсон — выстрелил в спортсмена из окна автомобиля, Кольцов скончался на месте.

Сообщается, что злоумышленник также убил заместителя шерифа округа. Помимо этого, его обвиняют в ограблении магазина и заправки.

Дмитрию Кольцову был 31 год. Спортсмен входил в состав сборных Москвы и России. За свою карьеру он выигрывал Кубок России и чемпионат России по сноуборду.