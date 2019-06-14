Летний книжный фестиваль «Смены» стартует в эти выходные

15 и 16 июня в парке «Черное озеро» пройдет одиннадцатый книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». Он организован совместно с Дирекцией парков и скверов Казани и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Программы развития общественных пространств и Мэрии Казани.

Это самое крупное литературное событие региона, где каждый может познакомиться с книжными новинками, послушать множество интересных лекций, а также набрать книг на все лето вперед или просто хорошо провести время с друзьями или семьей. Вход — бесплатный; в прошлом году на фестиваль пришли 16 тысяч человек.

Ярмарка

Подборку на лето предложат восемьдесят точечно выбранных издательств, которые выпускают качественную литературу и охватывают весь спектр тем. Здесь можно будет найти классическую и актуальную художественную литературу, публицистику, научно-популярную, документальную и детскую литературу. Будут и более специальные издания об архитектуре и урбанистике, искусству, истории, социологии, философии и другим точным и гуманитарным дисциплинам. На фестиваль приедут и молодые издательства, которые появились в последние пять лет.

На ярмарке можно будет найти как бестселлеры, так и незаслуженно оставшиеся в тени книги по издательским ценам — дешевле, чем в книжных магазинах. С выбором вам помогут сами представители издательств, которые участвовали в работе над выходом книг — каждый из них сможет рассказать вам о новинках, помочь выбрать подарок себе или другу.

Если вы хотите наметить потенциальные покупки заранее, в социальных сетях фестиваля издательства рассказывали о своих новинках и любимых книгах, а организаторы публиковали тематические подборки на десятки тем.



Летний павильон книжного магазина «Смена»



Лето — идеальное время для прогулок на свежем воздухе вместе с книгами. Поэтому перед началом фестиваля в парке «Черное озеро» книжный магазин «Смена» открывает свой павильон с сувенирами, книгами и кофе.

Нужную книгу здесь сможет найти каждый: в ассортименте — издания о последних научных открытиях, рассказанных просто и доступно; книги о городе, современные издания по урбанистике и архитектуре, дизайну и креативных индустриях; качественная художественная и краеведческая литература. Наполнение магазина будет постоянно меняться в зависимости от событий в парке, дня недели и даже погоды.

Продолжая традицию «Смены», в павильоне во время знакомства с книгами, можно будет выпить кофе. Здесь же — дизайнерские сувениры от казанских дизайнеров: открытки, стикеры, значки, магниты, блокноты, летние сумки.

До сентября павильон работает ежедневно с 12 до 20 часов.

Исследования фестиваля

Летний книжный фестиваль «Смены» в парке «Черное озеро» — это не только ярмарка и лекции, но еще и исследовательские проекты. Если в прошлом году все желающие могли присоединиться к исследованию фестиваля и его посетителей под руководством социолога Виктора Вахштайна, то в этом году в нашем фокусе оказался Мергасовский дом.



Это попытка обсудить, как могла бы выглядеть книга о знаменитом здании, и продолжить работу, которую начали авторы спектакля «Мергасовский» — режиссер Вера Попова, авторы текстов Радмила Хакова, Йолдыз Миннуллина, композитор Владимир Раннев и художник Ксения Шачнева. Их спектакль впервые можно было увидеть во время театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» в мае 2018 года.

К ним присоединится антрополог Дмитрий Опарин — он проводил полевые исследования о судьбах обычных москвичей в дореволюционную и советскую эпохи, через которые изучал дома, в которых они жили. Результатом стали выставки в Музее Булгакова, а также две книги — «Истории московских домов, рассказанные их жителями» и «Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями».

Любой, заполнивший анкету, может присоединиться к обсуждению материалов, которые уже собраны и войдут в основу книги и которые только предстоит собрать.

Еще одно исследование — «Найди своего героя» — предназначено для подростков. Это совместный проект «Смены» и Arzamas при участии издания Enter.

Кто должен стать главным героем литературного фестиваля? Писатель? Персонаж? Переводчик? Издатель? Продавец? Организатор? Читатель? Как выбрать своего героя и привлечь к нему интерес аудитории? Участники трехдневной мастерской будут искать своих героев прямо на Летнем книжном фестивале «Смены» и учиться о них рассказывать — так, как это делает современная культурная журналистика.

Занятия ведут сотрудник Уральской индустриальной биеннале Дмитрий Безуглов и редактор просветительского проекта Arzamas Анна Шур. Занятие бесплатное, требуется регистрация: https://vk.cc/9u3wiy





Uber Reads и «подвешенная» книга

Для тех, у кого есть уважительная причина пропустить фестиваль, и тех, кто будет занят крайне важными делами, оба дня фестиваля будет работать книжный курьер. Он сможет подсказать, какие книги представлены у издательств, их стоимость, а затем привезти их к вам в течение нескольких часов.

Заказы оформляются по телефону 249-50-23, доставка производится по центру города и близлежащим районам. Оплата наличными, заказанные книги не подлежат обмену и возврату. Предложение действительно в дни проведения Летнего книжного фестиваля.

Кроме того, в основном книжном магазине «Смена» на Бурхана Шахиди или в летнем павильоне на «Черном озере» вы можете купить книгу и сказать продавцу, кому она предназначена. «Подвешенная» книга будет ждать своего получателя оба дня фестиваля.





Новая коллекция мерча

Также у «Смены» на фестивале появится специальная мастерская мерча. Там в режиме реального времени методом шелкографии можно будет нанести на шопперы принты Летнего книжного фестиваля, изображения из книг или газет «Смены» авторства Пахома и Антона Черняка. Купить шопперы можно будет на месте, но со своими — нанесение будет бесплатным. Кроме того, вы сможете узнать больше о самом процессе, понаблюдав за ним.

На фестивале по специальным ценам можно будет купить эксклюзивную коллекцию шопперов с иллюстрациями из книг издательства «Смена», лимитированную коллекцию значков и блокнотов.



Подробности на сайте, в сообществе VK и сообществе FB.

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