В Татарстане построят новый и реконструируют старый мост через Свиягу за 4,7 млрд рублей

В Татарстане в этом году начнут реконструкцию моста через Свиягу на 757-м километре трассы М-7 «Волга». При этом рядом со старым мостом планируется построить второй мост.



Согласно тендеру, который разместило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на портале госзакупок,

общая стоимость работ составит свыше 4,7 млрд рублей. деньги будут направлены из федерального бюджета.



Исполнитель работ будет выбран в ходе электронного аукциона, который состоится 1 июля. Работы планируется начать 21 июля, а завершить реконструкцию необходимо до 15 ноября 2023 года.



Ранее заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов сообщал, что в этом году планируется капитально отремонтировать мост через Свиягу, а также построить еще один мост через реку. Необходимость его строительства возникла в связи с высокой интенсивностью движения на данном участке дороги.

