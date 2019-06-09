Российские волейболисты в Уфе обыграли команду Италии в матче Лиги наций

Сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии в шестом матче Лиги наций.

Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 3-0 (29:27, 25:16, 25:18) в пользу сборной России.

В следующем матче Лиги наций российские волейболисты 14 июня в Иране сыграют с командой Польши.

Накануне сборная России в Уфе одержала победу над сборной США. Игра завершилась

со счетом 3-0 (25:22, 25:19, 25:15) в пользу россиян.

