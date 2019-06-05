Набиуллина: треть российских застройщиков подали заявку на открытие эскроу-счета в банках

В России 27% застройщиков подали заявки в банки на перевод на новую систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, развитие жилищного строительства — «это хороший бизнес для банков в будущем, поэтому сигналы им даются, чтобы они деятельность разворачивали». При этом она отметили, что застройщики не спешат за проектным финансированием.

«В банки поступили заявки от 27% тех, кто предполагает перейти к эскроу-счетам», — цитирует Набиуллину «Коммерсант».

Кроме того, в Минстрое также заявили, что на проектное финансирование переводится лишь 30% строящегося сейчас жилья. Предварительно, полноценный переход отрасли на новые правила произойдет к 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов.