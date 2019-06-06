«ВКонтакте» запустила городскую ленту новостей в Казани

«ВКонтакте» запустила в Казани городскую ленту новостей. В ней пользователи смогут найти материалы, актуальные для своего региона: анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов.

Новая лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей. Ее смогут включить пользователи, которые указали Казань в своем профиле «ВКонтакте», и те, кто находится в городе или окрестностях. Также активировать ленту можно по ссылке: vk.com/feed?section=kazan. На первом этапе в городской ленте можно будет найти материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK.

В будущем в городской ленте могут оказаться публикации любого автора. Для этого пользователям нужно создавать уникальные материалы, интересные широкому кругу читателей, и соблюдать правила «ВКонтакте».



Диляра Махиянова, представитель «ВКонтакте» в Казани:



«Во время открытия регионального представительства «ВКонтакте» в Казани мы заявили, что хотим сделать VK ближе к местным жителям. За три месяца работы я успела познакомиться со многими местными авторами контента, это общение помогло собрать обратную связь для первого продуктового эксперимента. Городская лента новостей — следующий шаг в развитии региональных представительств. Региональная лента поможет казанцам быть в курсе насыщенной жизни нашего города, а также позволит поближе познакомиться с работой и творчеством талантливых авторов и создателей контента».



Городская лента также доступна в городах, где работают другие региональные представительства «ВКонтакте», — Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.



Пресс-служба «ВКонтакте»

