В Татарстане ожидается гроза, град и до +21°С

Сегодня, 4 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов дождь, местами сильный; в отдельных районах гроза, локально град. Днем без осадков.



Ветер северо-западный умеренный, ночью местами шквалистые усиления до 17—22 м/с, днем порывистый сильный до 15—18 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +6 до +11°С. Максимальная температура днем — от +16 до +21°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +17°С до +20°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от +16°С до +19°С.

