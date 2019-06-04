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В Татарстане ожидается гроза, град и до +21°С

05:37, 04.06.2019
В Татарстане ожидается гроза, град и до +21°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 4 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов дождь, местами сильный; в отдельных районах гроза, локально град. Днем без осадков.

Ветер северо-западный умеренный, ночью местами шквалистые усиления до 17—22 м/с, днем порывистый сильный до 15—18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +6 до +11°С. Максимальная температура днем — от +16 до +21°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +17°С до +20°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от +16°С до +19°С.

Общество Татарстан
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