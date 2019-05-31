Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве экс-главы Раменского района Подмосковья
В Следственном комитете РФ по Московской области подтвердили задержание уже бывшего главы администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова.
Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в убийстве женщины.
По предварительным данным, в ночь на 2 мая подозреваемый убил в автомобиле свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся.
В ближайшее время в отношении Кулакова изберут меру пресечения.
Ранее СМИ сообщили, что силовики задержали на рабочем месте главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Позже стало известно о досрочном уходе Кулакова в отставку.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым