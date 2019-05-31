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Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве экс-главы Раменского района Подмосковья

22:10, 31.05.2019
Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве экс-главы Раменского района Подмосковья
Фото: sledcom.ru

В Следственном комитете РФ по Московской области подтвердили задержание уже бывшего главы администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в убийстве женщины.

По предварительным данным, в ночь на 2 мая подозреваемый убил в автомобиле свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся.

В ближайшее время в отношении Кулакова изберут меру пресечения.

Ранее СМИ сообщили, что силовики задержали на рабочем месте главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Позже стало известно о досрочном уходе Кулакова в отставку.

Происшествия
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