100+ Forum Russia становится масштабнее: форум будет длиться четыре дня и пройдет вместе со Всемирным днем городов

Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 29 октября по 1 ноября в Екатеринбурге. Представители строительной индустрии съедутся в столицу Урала на один из крупнейших инженерно-строительных конгрессов уже в шестой раз.

Тема 100+ Forum Russia в 2019 году — «Город будущего». Экологичный, комфортный, безопасный, высокотехнологичный, «умный» — именно эти аспекты при строительстве и проектировании зданий и городов станут основой программы и выставочной экспозиции. В повестку войдут вопросы цифровизации и строительства «умных городов», зеленых и комфортных, растущих не только вверх и вширь, но и осваивающих подземное и даже подводное пространство. Кроме того, 31 октября в рамках форума состоится знаковое событие мирового масштаба — Всемирный день городов (World Cities Day), который ежегодно проводит ООН-Хабитат (Организации Объединенных Наций по населенным пунктам). В деловой программе мероприятия примут участие мэры городов со всей планеты. Всемирный день городов отмечается по инициативе ООН с 2014 года, и в 2019 году он впервые пройдет в Екатеринбурге.

100+ Forum Russia в этом году расположится в новом конгресс-центре международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Возможности многофункциональных залов конгресс-центра позволят провести не только традиционные мероприятия деловой программы. Помимо тематических сессий — семинаров, круглых столов, дискуссий в рамках форума пройдут публичные лекции и интервью всемирно известных архитекторов и экспертов строительства, воркшопы, форсайт-сессии, баттлы и многое другое.

В первый день (29 октября) состоится Российский форум BIM-технологий, ИНТЕРКОНСТРОЙ 2019 (Международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков), форум архитектуры и дизайна АРХ ЕВРАЗИЯ и еще ряд «форумов одного дня»: инженерных систем уникальных зданий, нетрадиционных подходов к градостроительству и освоению городского пространства, деревянного строительства в городах будущего, а также форум организации городов по васту и фэн-шуй.

В этот же день гостей ждет торжественное открытие выставочной экспозиции. 100+ Technologies станет одной из первых выставок на территории вновь построенного конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург–ЭКСПО». Ожидается, что в ней примут участие более 100 компаний, представляющих инновационные материалы и технологии, применяемые в строительстве. Помимо стендов для экспонентов планируются новые форматы для презентации — питч-сессия продуктов, технологий, проектов, Строй-Tube и BIM-Хакатон. На открытой площадке около конгресс-центра будет представлена экспозиция строительной техники.

Во второй день (30 октября) пройдут тематические секции и пленарное заседание с участием Минстроя России, официальное открытие форума, секции соорганизаторов, а также объектные секции, круглые столы по проектированию и строительству мостов, транспортных развязок, парков, театров и другие мероприятия. Будут открыты для посещения лекции мировых звёзд архитектуры, BIM-хакатон по разработке цифрового проекта и форсайт-сессия о перспективах строительной индустрии.





В третий день (31 октября) 100+ Forum Russia станет площадкой для тематических секций, посвященных градостроительству, устройству фасадов, геоизысканиям, зеленому строительству, архитектуре, транспорту, безопасности, девелопменту, а также лекции известных архитекторов. В этот же день пройдет торжественное открытие празднования Всемирного дня городов и деловая программа мероприятия ООН-Хабитат.

1 ноября завершится работа форума и выставка, но для всех гостей и участников будут организованы технические туры на знаковые построенные и строящиеся объекты Екатеринбурга.

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100+ Forum Russia — это один из крупнейших конгрессов по проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений, а также о развитии строительной отрасли страны. На форуме ежегодно проходит выставка 100+ Technologies, собирающая более 100 экспонентов — ведущих компаний строительной отрасли со всего мира.

В 2018 году для участия в форуме и посещения выставки зарегистрировались 8878 человек из 19 стран мира, 46 регионов РФ, 99 городов. За три дня работы форума прошло 74 деловых и научных мероприятия. С докладами выступили 327 спикеров, в том числе 25 иностранных. На выставке были представлены 100 экспонентов из 20 городов и 15 субъектов РФ. В работе пленарного заседания принял участие глава Минстроя России Владимир Якушев.

PR-группа 100+ Forum Russia: