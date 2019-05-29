Интеллектуальные технологические системы, корпоративные инновации, кибербезопасность — ключевые темы IT & Security Forum

В Казани представят все возможности для цифровой трансформации.

XIII Всероссийский цифровой IT & Security Forum (ITSF) вновь соберет ключевых экспертов ИТ и кибербезопасности в Казани. Мероприятие пройдет с 30 по 31 мая в отеле «Корстон».

Целевая аудитория мероприятия — лица, отвечающие за цифровую трансформацию, повышение эффективности работы предприятий за счет ИТ-технологий и выполнение требований законодательства в области обеспечения их кибербезопасности.

Пленарная дискуссия ITSF, которая состоится 30 мая в 9.30 в Бальном зале отеля «Корстон», будет посвящена роли государства и корпоративных инноваций в процессах цифровизации предприятий. В ней примут участие представители руководства Республики Татарстан, ГК «Росатом», «Ростелеком», Check Point, «ICL Системные технологии».

На площадке мероприятия 30 и 31 мая будут работать следующие секции: «Угрозы и тренды в мире и РФ», «Цифровые технологии в финансовом секторе», «Тренды цифровой индустрии 2019», «Промышленная кибербезопасность», «Актуальные вопросы выполнения требований 187 ФЗ», «SOC и системы управления информационной безопасностью: опыт и методология». Отдельная секция форума будет посвящена корпоративным инновациям. Кроме того, участники форума смогут посетить секцию «Ситуационный центр и ИТС как элемент цифрового государства», модератором которой станет директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Партнеры ITSF 2019 — 35 компаний из числа мировых и отечественных производителей в области цифровых технологий.

В течение двух дней мероприятия будет работать партнерская выставка. Общая площадь выставки более 700 квадратных метров. На ней будут представлены 50 и более решений и технологий.

«Наш форум за 12 лет уже собрал множество положительных отзывов от посетителей и экспертов рынка, и продолжает оставаться одним из самых актуальных и значимых мероприятий в России. Много лет мы наблюдаем за тем, как меняются масштабы бизнесов и появляются новые направления. ITSF ― это прежде всего люди, поскольку именно они создают технологии такими, какие они есть сегодня», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL Системные технологии».

В прошлом году в ITSF приняло участие более тысячи делегатов из 50 регионов России, а также представители зарубежных стран — Китая, Камеруна и Восточной Европы.

ITSF 2019 можно посетить бесплатно после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.

Сайт мероприятия www.itsecurityforum.ru