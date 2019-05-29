Банк Казани открыл в Москве свой пятый офис

Банк Казани продолжает развивать филиальную сеть в Москве. Сегодня состоялось открытие пятого по счету офиса в столице. Дополнительный офис «Московский №5» расположен по адресу: ул. Восточная, д. 13.

Новый офис предлагает расширенный комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, оформление банковских карт, операции по вкладам, купли-продажи иностранной валюты, денежные переводы и платежи. Клиентам — юридическим лицам доступен весь спектр услуг, включая РКО, кредитование и другие сервисы.

В офисе представлена простая и понятная система навигации, удобные места ожидания, система управления клиентским потоком, а также комната переговоров. Находится офис в юго-восточной части Москвы вблизи станции метро — Автозаводская. Для удобства клиентов рядом с банком предусмотрена бесплатная парковка.

Ждем вас в нашем новом офисе с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед.

Напомним, в Москве на сегодняшний день действуют еще четыре отделения по следующим адресам:

Ленинский Проспект, 87 (м. Университет);

ул. Академика Королева, 3 (м. Академика Королева и ВДНХ);

ул. Куусинена, 4а к1 (м. Полежаевская);

Ленинградский Проспект, 66 (м. Аэропорт).

Всего на данный момент региональная сеть Банка Казани насчитывает 20 точек продаж в пяти городах России.

ООО КБЭР «Банк Казани»



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