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Всероссийский IT & Security Forum (ITSF) в Казани соберет более тысячи экспертов в области цифровых технологий

11:15, 23.05.2019
Всероссийский IT & Security Forum (ITSF) в Казани соберет более тысячи экспертов в области цифровых технологий
Фото: https://itsecurityforum.ru

Ежегодный цифровой форум, проводимый компанией ICL Системные технологии, в этом году пройдет с 29 по 31 мая.

Участниками IT & Security Forum станут специалисты и управленцы, отвечающие за цифровую трансформацию и выполнение требований российского законодательства в области обеспечения кибербезопасности своих предприятий и организаций.

Цифровая трансформация — как одна из ключевых задач CEO предприятия, будет в центре внимания ITSF.

  • Технологическая экосистема — инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные.
  • Искусственный интеллект и умные устройства — IoT, математические модели для решения задач цифровизации.
  • Ключевые законодательные директивы в области цифровизации — мнения регуляторов и экспертов в этой области.
  • Кибербезопасность — мониторинг, SOC, ГосСОПКА.
  • Отраслевая цифровизация — нефтегаз, энергетика, банки, металлургия.

Мы приглашаем на форум всех заинтересованных в обсуждении данных вопросов.

Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, профессиональный нетворкинг и дружеская атмосфера — то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.

«Рад объявить о начале приема заявок на участие в ежегодном IT & Security Forum. Нас ждут деловые встречи и обсуждения в кругу профессионалов, влияющих на развитие цифровой экономики России», — прокомментировал Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные технологии.

Для делегатов участие в ITSF бесплатное, после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.

Подробности на официальном сайте мероприятия и группе в соцсетях.

Справка

Организатор цифрового форума в 2019 году:
ICL Системные технологии — российская компания, реализует проекты в области цифровых технологий, кибербезопасности и системной интеграции. Входит в ГК ICL. Основана в 2015 году, является преемником 27-летнего проектного опыта и экспертизы ICL-КПО ВС. На базе компании действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты — SOС (Security Operation Center) и Центр компетенции информационной безопасности АСУ ТП.

Резидент ОЭЗ «Иннополис». Головной офис в Казани, имеет представительства в Москве и Краснодаре. Региональный партнер более 60 вендоров.

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