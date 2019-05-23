Всероссийский IT & Security Forum (ITSF) в Казани соберет более тысячи экспертов в области цифровых технологий
Ежегодный цифровой форум, проводимый компанией ICL Системные технологии, в этом году пройдет с 29 по 31 мая.
Участниками IT & Security Forum станут специалисты и управленцы, отвечающие за цифровую трансформацию и выполнение требований российского законодательства в области обеспечения кибербезопасности своих предприятий и организаций.
Цифровая трансформация — как одна из ключевых задач CEO предприятия, будет в центре внимания ITSF.
- Технологическая экосистема — инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные.
- Искусственный интеллект и умные устройства — IoT, математические модели для решения задач цифровизации.
- Ключевые законодательные директивы в области цифровизации — мнения регуляторов и экспертов в этой области.
- Кибербезопасность — мониторинг, SOC, ГосСОПКА.
- Отраслевая цифровизация — нефтегаз, энергетика, банки, металлургия.
Мы приглашаем на форум всех заинтересованных в обсуждении данных вопросов.
Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, профессиональный нетворкинг и дружеская атмосфера — то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.
«Рад объявить о начале приема заявок на участие в ежегодном IT & Security Forum. Нас ждут деловые встречи и обсуждения в кругу профессионалов, влияющих на развитие цифровой экономики России», — прокомментировал Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные технологии.
Для делегатов участие в ITSF бесплатное, после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.
Подробности на официальном сайте мероприятия и группе в соцсетях.
Справка
Организатор цифрового форума в 2019 году:
ICL Системные технологии — российская компания, реализует проекты в области цифровых технологий, кибербезопасности и системной интеграции. Входит в ГК ICL. Основана в 2015 году, является преемником 27-летнего проектного опыта и экспертизы ICL-КПО ВС. На базе компании действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты — SOС (Security Operation Center) и Центр компетенции информационной безопасности АСУ ТП.
Резидент ОЭЗ «Иннополис». Головной офис в Казани, имеет представительства в Москве и Краснодаре. Региональный партнер более 60 вендоров.
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