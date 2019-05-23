Всероссийский IT & Security Forum (ITSF) в Казани соберет более тысячи экспертов в области цифровых технологий

Ежегодный цифровой форум, проводимый компанией ICL Системные технологии, в этом году пройдет с 29 по 31 мая.

Участниками IT & Security Forum станут специалисты и управленцы, отвечающие за цифровую трансформацию и выполнение требований российского законодательства в области обеспечения кибербезопасности своих предприятий и организаций.

Цифровая трансформация — как одна из ключевых задач CEO предприятия, будет в центре внимания ITSF.

Технологическая экосистема — инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные.

Искусственный интеллект и умные устройства — IoT, математические модели для решения задач цифровизации.

Ключевые законодательные директивы в области цифровизации — мнения регуляторов и экспертов в этой области.

Кибербезопасность — мониторинг, SOC, ГосСОПКА.

Отраслевая цифровизация — нефтегаз, энергетика, банки, металлургия.

Мы приглашаем на форум всех заинтересованных в обсуждении данных вопросов.

Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, профессиональный нетворкинг и дружеская атмосфера — то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.

«Рад объявить о начале приема заявок на участие в ежегодном IT & Security Forum. Нас ждут деловые встречи и обсуждения в кругу профессионалов, влияющих на развитие цифровой экономики России», — прокомментировал Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные технологии.

Для делегатов участие в ITSF бесплатное, после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.

Подробности на официальном сайте мероприятия и группе в соцсетях.