Итоги конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2019»

Фото: предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР

24 мая в Иннополисе (Республика Татарстан) завершилась IV конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2019). Ключевой темой стала технологическая кооперация. В центре обсуждения была стратегия реализации национальной программы «Цифровая экономика» и презентация дорожных карт по 9 «сквозным» технологиям.

Цифры ЦИПР-2019

В мероприятии приняли участие более 5 000 человек из 71 региона РФ и 26 стран, среди которых Австралия, Франция, Турция, США, Великобритания, Канада, Германия, Финляндия, Бельгия. 480 спикеров выступили в 71 панельной дискуссии. Площадь выставочной экспозиции составила 2 000 кв. м и состояла из 40 стендов, в выставке приняли участие и российские и зарубежные компании.

Участники ЦИПР-2019 и мероприятий, проходящих в рамках конференции

В конференции ЦИПР-2019 приняли участие: заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, генеральный директор ЗАО «1С» Борис Нуралиев, председатель ПАО «Промсвязьбанк», член совета директоров ПАО «Мегафон» Анна Серебрянникова, Петр Фрадков, консультант по прикладной криптографии, бывший ведущий разработчик Bitcoin Core Питер Тодд, инвестор и предприниматель Оливер Мариан, биохакер Теему Арина, генеральный директор группы Infowatch Наталья Касперская и директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, генеральный продюсер Матч ТВ и журналист Тина Канделаки.

События ЦИПР-2019

Заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика». Одним из ключевых мероприятий конференции стало закрытое заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», в котором приняли участие: заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и помощник президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Андрей Белоусов. На заседании обсуждались технологические направления, которые сведены в дорожные карты. Часть дорожных карт была утверждена Наблюдательным советом, остальные отправлены на доработку.

Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР-2019 стала закладка камня сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Первый день завершился главным пленарным заседанием на тему «Экономика в цифре. Трансформация государства и бизнеса». Модератором выступила Анна Серебряникова, член Совета директоров «МегаФон», президент ассоциации участников рынка больших данных, руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» (представитель дорожной карты по большим данным). В рамках дискуссии спикеры обсудили, какие базовые условия и инфраструктура для диверсификации ОПК были созданы сегодня, какие меры реализации планируются в ближайшем будущем и какова роль нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и остальных нацпроектов в диверсификации ОПК.

24 мая состоялся Наблюдательный совет Университета Иннополис. Учредители АНО ВО «Университет Иннополис» досрочно прекратили полномочия действующего наблюдательного совета и утвердили новый состав, в который вошли: заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов; Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков; заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов; президент Республики Татарстан Рустам Минниханов; заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров; директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихин; старший партнер венчурного фонда Runa Capital, председатель правления Parallels, основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов. По предложению президента Республики Татарстан председателем Наблюдательного совета избран Максим Акимов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил на конференции ЦИПР-2019 проект по внедрению блокчейн-технологий в государственное управление. Система гражданского голосования «Город N» станет первым проектом по внедрению блокчейн-технологий в регионе. Проект был запущен в рамках сотрудничества с международным разработчиком блокчейн-продуктов Vostok, соглашение с компанией было подписано в начале года в Сочи. Использование приложения позволит жителям распределять собственные налоги между различными категориями расходов (такими как — образование, дороги, благоустройство и т.д.), а также более детально распределить их по подкатегориям.

Признанный в мире эксперт в области распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и нейронных сетей NtechLab презентовал Find Face Security 2.0, очки с распознаванием лиц и носимую камеру со встроенным распознаванием лиц. Новое решение компании способно распознавать даже лица, закрытые на 40%.

Digital October выступил партнером образовательной программы ЦИПР-2019. Компания организовала выступление на конференции Питера Тодда, одного из разработчиков Bitcoin Core на тему: «Blockchains: Applications Now And In The Future».

С авторской лекцией о цифровизации медиа выступила журналист, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

В рамках сессии «Soft skills в цифровую эпоху» ведущие эксперты искусства, культуры и медиа обсудили вопросы поиска и идентификации талантов, сохранения культурного наследия, расширения кругозора через искусство. Модератором сессии выступила Тина Канделаки, среди участников: заместитель директора по особым поручениям Госкорпорации Ростех Ольга Пивень, профессор Виктор Немчинов, предприниматель и инвестор Arteïa Olivier Marian, независимый эксперт в области искусства Екатерина Шнайдер, медиахудожник Елена Никоноле, художник и обозреватель Ильдар Якубов.

Неформальную часть мероприятия поддержал бренд CHIVAS REGAL. В первый день конференции прошёл приветственный коктейль, а во второй — гала-ужин для VIP гостей конференции. Во время мероприятий гостям были предложены классические коктейли на основе шотландского виски, а также возможность продегустировать эксклюзивный Chivas Regal Ultis, поданный с особым десертом.

Дорожные карты на ЦИПР-2019

На ЦИПР-2019 состоялась презентация дорожных карт по 9 сквозным цифровым технологиям: квантовые технологии, системы распределенного реестра, компоненты робототехники и сенсорики, большие данные, технологии виртуальной и дополненной реальностей, промышленный интернет, технологии беспроводной связи и нейротехнологии, искусственный интеллект.

В рамках Презентации Дорожной Карты по системам распределенного реестра эксперты обсудили, что технология блокчейн поможет создать в России доверительную среду для бизнеса и государственных органов, а также обеспечить защиту цифровых прав, интеллектуальной собственности и цифровых активов. При разработке ДК по развитию технологии была использована синергия между наукой и практическим рыночным опытом. Разработчики дорожной карты — Новосибирский институт программных систем (Ростех) и блокчейн-платформа Waves — посчитали ее экономический эффект в 1,6 трлн руб. В основном за счет высвобождения с помощью блокчейна средств из теневой экономики.

Автор дорожной карты по направлению развития компонентов робототехники и сенсорики Университет Иннополис в презентованной дорожной карте отметил в приоритетных задачах сократить отток специалистов за рубеж, сформировать отечественный рынок робототехники и сенсорики и преодолеть социальные и нормативно-правовые барьеры, которые мешают внедрять разработки и захватить технологическое лидерство в области робототехники и сенсорики. Участники Презентации отметили, что, учитывая текущее состояние робототехники в России, развитие технологий робототехники и сенсорики на горизонте 5 лет может вносить до 20 % вклада в прирост ВВП.

Дорожная карта по большим данным была разработана Национальным центром информатизации (входит в концерн Автоматика Госкорпорации Ростех) в сотрудничестве с Группой компаний «Форпост» и Ассоциацией участников рынка больших данных. В сотрудничестве с рынком НЦИ представил план мероприятий по развитию технологии больших данных, состоящий из 48 мероприятий, рассчитанный до 2024 года.

Дорожную карту развития в России технологий Беспроводной связи представил Национальный Центр Информатизации (НЦИ) Госкорпорации Ростех. Документ включает в себя цели и ожидаемые результаты развития технологии в РФ, оценку влияния на социальный прогресс, экономическое развитие и техно-логическое лидерство, перечень барьеров для развития и мероприятия их устранения, ключевые проекты и стимулирующие мероприятия к реализации, потенциальные зоны международной кооперации.

Презентация Дорожной Карты по нейротехнологии и искусственному интеллекту. В рамках презентации дорожной карты по развитию технологий искусственного интеллекта, эксперты обсудили основные цели, задачи и ожидаемые результаты, как выйти за границы сегодняшнего развития ИИ и создать качественную отечественную инфраструктуру цифровой среды и возможно ли это осуществить в текущих условиях, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие дополнительные меры и инструменты поддержки необходимы и в каких областях необходима международная кооперация.

Выставка:

«Росатом» представил семейство цифровых продуктов «Логос» — инструмент 3D-моделирования процессов гидрогазодинамики, предназначенный для решения задач инженерного анализа в высокотехнологичных отраслях промышленности.

На стенде РЭК презентовала достижениям кластера в 2018 году: ключевые показатели эффективности, комплексные проекты, ключевые бизнес-направления, проекты для государственных заказчиков, проекты в области импортозамещения, национальные проекты, партнерства.

Центральным звеном экспозиции концерна «Автоматика» стало комплексное отечественное решение для создания национальных сетей 5G.

В экспозиции холдинга «Швабе» были представлены: медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок», телемедицинский мониторинг психоэмоционального состояния и физиологических параметров, кардиомонитор CardioQVARK, многофункциональная платформа для ранней диагностики и скрининга онкозаболеваний.

В рамках выставки «Росэлектроника» состоялась демонстрация интерактивной презентации, посвященной разработке и созданию модели цифровой сети в рамках сотрудничества ГК “Ростех” и группы «Россети».

В выставочной экспозиции также были представлены различные достижения робототехники. Коллаборация KIA/HYUNDAI и Yandex такси предоставила гостям ЦИПР-2019 возможность прокатиться на беспилотном автомобиле. Робот Kuka угощал всех желающих кофе, а с помощью VR-очков гости выставки окунулись в мир смешанной реальности. Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис показал фрезеровочного робота FANUC, тросового робота и коллаборативных роботов во время работы.

Партнеры:

ЦИПР-2019 прошел при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан, Аналитического центра при Правительстве РФ и Евразийской экономической комиссии. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, АНО «Цифровая экономика», Госкорпорация Росатом, ПАО «Россети», Иннополис.

Генеральными партнерами стали лидер вертолетостроительной отрасли — холдинг «Вертолеты России» и ключевой участник радиоэлектронного рынка России — холдинг «Росэлектроника». Официальные партнеры конференции — Правительство Нижегородской области, ОАО «РЖД», РТ-Развитие бизнеса. Официальный банк конференции — АО «Россельхозбанк». Официальные партнеры сессии: Ростелеком, Ctrl2Go. Бизнес-партнеры: ПАО Сбербанк, HUAWEI, SAP.

Партнеры: АО «Концерн Росэнергоатом», IVA Technologies, CISCO, OCS, P4NET, Национальный центр информатизации, АО «Концерн Автоматика», Швабе, Фонд «Сколково», NtechLab, Digital October, АО «Ситроникс», Chivas.