Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов ответит на вопросы читателей

31 мая, в 14.00, гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Тимур Нагуманов, уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

В рамках видеоинтервью поговорим о новом проекте по управлению деловым климатом в муниципальных районах Татарстана и других актуальных деловых темах.

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