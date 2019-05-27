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Минтранс РФ в августе определит предварительную стоимость ВСМ Москва — Санкт-Петербург

14:58, 27.05.2019
Минтранс РФ в августе определит предварительную стоимость ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Фото: скриншот видео tass.ru

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство в августе планирует предварительно определить стоимость проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

По словам Дитриха, в настоящее время готовится предварительное технико-экономическое обоснование. Министр также добавил, что источники финансирования будут определены после предварительной оценки стоимости проекта, передает ТАСС.

Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. В РЖД сообщили, что точные сроки реализации проекта будут известны после разработки проектной документации.

ОбществоИнфраструктура
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