Илья Славутский в новом проекте «Лица современного театра» ответит на вопросы читателей

27 мая в 16:00 гостем онлайн-студии станет актер, режиссер и фотохудожник Илья Славутский. Видео-интервью с Ильей Александровичем проводится в рамках спецпроекта «Лица современного театра».

Это серия интервью с представителями театральной среды, в котором рассказывают о неизвестной читателям стороне профессии. Это диалог о состоянии современного искусства, о театральной школе нынешнего формата, о взаимоотношении со зрителями, о современных трактовках классических форматов и произведений. Цель — новый взгляд на современный театр, показать глубины, скрытые от зрителя».

Илья Славутский:

Заслуженный артист Республики Татарстан

Член Союза фотохудожников России

В 1998 году окончил актерское отделение РАТИ (ГИТИС) при Казанском Академическом БДТ им.В.И.Качалова,

В 2006 году отделение режиссуры РАТИ (ГИТИС)

Служит в театре имени Качалова с 1996 года

Является художественным руководителем музыкального проекта «Кабаре» Вишневый сад».

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