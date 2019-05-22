Летний OPEN SPACE MARKET пройдет 25 и 26 мая на «Казанской ярмарке»

Льняные платья и украшения из суккулентов, необычная керамика, обувь ручной работы и мебель в стиле лофт — эти и другие новинки от молодых российских дизайнеров, более 250 участников из 29 городов России. Многие участники приедут на маркет впервые. Посетителей ждет расширенный летний фуд-корт на открытой площадке из более 25 участников. Кроме продажи дизайнерских работ на маркете будет обширная культурная программа: лекторий, творческая мастерская, детская зона, игровая зона, музыкальный интерактив и загадочная темная комната.

За 5 лет работы Open Space Market стал крупнейшей региональной площадкой для продвижения молодых российских дизайнеров. Казанцы приходят на дизайн-маркет не только за стильными покупками, но и за особенной творческой атмосферой, вкусной едой, новыми знаниями и приятными знакомствами. Более 5000 человек посещают каждое наше мероприятие. В этот раз OSM развернется в ВЦ «Казанская ярмарка» 25 и 26 мая, с 12.00 до 20.00.

ДИЗАЙН-МАРКЕТ

Готовимся к летнему сезону вместе с Open Space Market. Купальники и легкие платья, уютные худи для летних вечеров, сандалии ручной работы и головные уборы ярких расцветок. Большой выбор товаров для дома — от керамики до декора из лаванды, от мебели до постеров с актуальными принтами. И, конечно, все для заботы о себе — натуральная косметика и самые оригинальные украшения из металла, дерева, смолы и даже живых растений.

Подробнее об участниках: https://vk.com/osmmay2019

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

В насыщенной программе летнего лектория — полезные участникам и посетителям лекции по SMM и маркетингу, возможность научиться правильно выбирать духи и освоить базовый лексикон на испанском языке. Мы не можем оставаться в стороне от актуальных проблем, поэтому 25 и 26 мая в рамках лектория пройдут лекции о бережном потреблении и экологичном стиле жизни современного горожанина.

Вторую актуальную тему — самозанятость — осветят спикеры из Ак Барс Банка. На их лекции можно будет получить ответы на вопросы: как и зачем оформляться самозанятым.

Впервые на маркете параллельно с лекторием будет действовать творческая мастерская.

Научиться плести корзинки из ниток, нарисовать автопортрет или букет пионов, узнать, как правильно поливать домашние растения, можно будет на мастер-классе от магазина «Природа», предварительно записавшись по ссылке

Расписание и подробности лектория: здесь

ЭКОЛОГИЯ

Мы стараемся уменьшить оставляемый маркетом экологический след, поэтому совместно с комитетом по ЖКХ Казани будет организован раздельный сбор мусора.

Мы отказались от бумажных флаеров и приглашаем всех участников и посетителей маркета придерживаться бережного подхода:

Налить любой напиток в свою чашку или бутылку.

Положить еду в свой многоразовый контейнер и съесть ее своими приборами.

Отказаться от пакета и сложить покупки в свою сумку.

Обойтись без трубочки в напитке.

DJ’S | МУЗЫКА

Особую атмосферу Open Space Market создает музыка, мы выбираем самых интересных диджеев города, которые ставят редкие треки и задают бодрое летнее настроение. В этот раз музыкальную программу готовит творческая группа бара «Соль». На сцене маркета также состоятся два живых выступления.

ФУД-КОРТ

Что может быть приятнее, чем вкусная еда на свежем воздухе. Более чем 25 участников представят грузинскую, итальянскую, вьетнамскую, греческую, русскую и другие кухни. Не обойдется и без традиционной уличной еды — хот-догов и бургеров. Летний фуд-корт невозможно представить без барбекю.

Место проведения: «Казанская ярмарка», Оренбургский тракт, 8

Подробности в группе ВК

Вход: 100 руб., школьникам и студентам — 50 рублей.

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно.

Билет на два дня мероприятия.

Партнерский материал