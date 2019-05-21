Голикова в Казани: ключевая задача WorldSkills — в трансформации системы образования
Вице-премьер России Татьяна Голикова после пленарной сессии чемпионата WorldSkills Russia назвала ключевую задачу соревнований.
По ее словам, система образования должна измениться и программа чемпионата WorldSkills как раз должна помочь определиться с тем, какой вызов стоит сегодня перед системой образования в России и перед российским рынком труда.
«Мы над этим сейчас работаем, постарались с коллегами сделать наметки и наброски. Сейчас очевидно, что мы должны меняться. Меняется мир, и он требует от нас с теми серьезными вызовами трансформации всех процессов, которые у нас происходят вокруг», — сказала Голикова.
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