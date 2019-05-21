Летний книжный фестиваль «Смены» в парке «Черное озеро»: встречи с российскими, шведскими, польскими, австрийскими и американскими писателями

15 и 16 июня в самом центре Казани — парке «Черное озеро» — пройдет одиннадцатый книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена», он организован совместно с Дирекцией парков и скверов Казани и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Программы развития общественных пространств и мэрии Казани. Это одно из самых крупных литературных событий страны, здесь каждый может познакомиться с книжными новинками, послушать множество интересных лекций, а также набрать книг на все лето вперед. Вход на фестиваль — бесплатный. В прошлом июне ознакомиться с новинками пришли 16 000 человек.

Подборку на лето предложат восемьдесят издательств — они покажут читателям и бестселлеры, и незаслуженно обойденные вниманием жемчужины из самых разных сфер: публицистики, научно-популярной, документальной и детской литературы.

Помимо ярмарки, фестиваль «Смены» — это еще и масштабная образовательная программа: лекции, дискуссии, творческие встречи. Речь пойдет о наиболее ярких событиях и актуальных процессах, происходящих в отечественной и мировой культуре, гуманитарных науках и литературном мире. Кроме того, фестиваль отличает обширная семейная программа — для детей и их родителей пройдут специальные образовательные мастер-классы.

Страна-гость фестиваля: Швеция

В этом году страной-гостем фестиваля стала Швеция. Многие ассоциируют шведскую литературу только с феноменом детектива и Стига Ларссона, большим количеством самобытной детской литературы, Астрид Линдгрен или Свеном Нурдквистом. Познакомиться ближе с этой страной нам помогут гости — переводчик Дмитрий Плакс и писатель Елизавета Александрова-Зорина, поэты Ида Бёрьель и Кхашаяр Надерехванди, издатель Микаэль Нюдаль, переводчики Янина Орлов и Александра Поливанова.

Также в Казани выступит Элизабет Осбринк — автор книги «1947. Год, в который все началось», которая выходит в издательстве Ad Marginem. Это биография одного года — времени, когда мир постепенно стал восстанавливаться от разрушительной Второй мировой войны и произошли события, предопределившие облик современности — появился Международный валютный фонд и ЦРУ, Индия вышла из состава Британской империи, а на территории Палестины появился Израиль. Сплетая жизненные истории множества известных личностей, Осбринк фиксирует, как изменился мир за эти 365 дня. Модератором встречи станет белорусский писатель Саша Филипенко.

Издательство-гость фестиваля: «Альпина нон-фикшн»

В этом году на фестивале впервые появился статус издательства-гостя. Им стало издательство «Альпина нон-фикшн», которое долгое время сотрудничает со «Сменой» и публикует лучший российский и зарубежный нон-фикшн, познавательные и расширяющие кругозор книги. Многие из этих изданий получают премии и становятся бестселлерами. В этом году новинки и лучшие книги вы найдете на расширенном стенде издательской группы «Альпина», а авторы издательств «Альпина нон-фикшн» и «Альпина Паблишер» выступят с научно-популярными лекциями.

В Казани с лекцией выступит Тим Скоренко, журналист, финалист премии «Просветитель», автор научно-популярной книги «Изобретено в России», вышедшей в «Альпине нон-фикшн». Он представит свою новую работу «Изобретено в СССР» и расскажет о советских изобретениях, важнейших прорывах и провалах в научной, космической, военной и бытовой областях, а также развеет многочисленные мифы, связанные с историей изобретательства.

Научный журналист, писатель, автор научно-популярных статей Елена Клещенко расскажет о новой книге «ДНК и ее человек», о том, как связаны наша индивидуальность и ДНК, зачем «читать» геном и как ученые и криминалисты работают с самой главной молекулой.

Одно из открытий 2019 года — книга «Нормально о косметике», вышедшая в издательстве «Альпина Паблишер» — руководство о том, из чего состоит косметика, как ее ингредиенты действуют на кожу, чем опасны те или иные процедуры, как подобрать средство и не запутаться в бесконечном потоке новых продуктов. Авторы книги — бьюти-редактор Маша Ворслав и бьюти-блогер Адэль Мифтахова аргументированно и понятно расскажут, как устроена сфера красоты, на лекции «Нормально о косметике. Как не вестись на манипуляции бьюти-индустрии и взять от нее только хорошее».

«Книжки с картинками»

Весь мир покоряют современные детские иллюстрированные книги, которым не страшен языковой барьер и возраст читателя. Как детским книгам удалось выбраться из дальних уголков книжных магазинов и переехать на самые видные места, взявшись соперничать за наглядность с книгами по графическому дизайну?

Это постараются объяснить Мэт Мэдден — автор книги «99 способов рассказать историю», Ольга Лаврентьева — иллюстратор, выпустившая книгу о блокадном Ленинграде «Сурвило», и Петр Соха — автор иллюстрированных изданий «Деревья», «Пчелы» и детских стихов ОБЭРИУ.

Зарубежные гости

Совместно с Польским культурным центром «Смена» организует сразу несколько встреч с важными авторами. Состоится беседа с писателем-отшельником Робертом Пуцеком — автором книги «Семнадцать животных» издательства Ивана Лимбаха — одновременно энциклопедии естественно-научных знаний и символической биографии человечества. Кроме того, посетители фестиваля смогут послушать дискуссию, приуроченную к выходу книги «История социологической мысли» Ежи Шацкого, это одно из самых важных исследований в области истории науки за последние годы, книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Гости также смогут посетить лекцию австрийского философа Роберта Пфалера по мотивам книги «Ради чего стоит жить», которую выпустило издательство института Гайдара.

Экспертный совет

У книжных фестивалей «Смены» появился экспертный совет — он будет принимать участие во всех важных решениях, которые сопровождают событие — формирование книжной ярмарки, выбор ежегодной тематики и лекторов, кураторов программ, партнеров и профессиональной программы.

Членами совета книжных фестивалей «Смены» стали пять экспертов: директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин, директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов, основатель независимого книжного магазина «Фаланстер» и литературного сайта «Горький» Борис Куприянов, основатель екатеринбургского и пермского независимых книжных магазинов «Пиотровский» Михаил Мальцев и генеральный директор Генеральной дирекции книжных программ Андрей Гельмиза. Список членов экспертного совета будет расширяться. Ежегодно он будет обновляться приглашенным на один год экспертом.

Очные заседания экспертного совета будут проходить три раза в год. Первая встреча состоялась в апреле — на ней обсуждали структуру взаимодействия события с гостями, фигуру приглашенного эксперта на 2019 год и программу развития профессиональной программы, которая началась с Издательской школы «Смены».

Другие события

Событие не ограничится рамками литературы, в дни фестиваля пройдет выставка «Красное» одного из самых известных художников Казани Ильгизара Хасанова и состоится показ спектакля «Я свободен» создателя «театра post» и лауреата премии «Золотая маска» Дмитрия Волкострелова. Посетителей ждет большая семейная программа и музыкальный концерт. Программа будет дополняться, за обновлениями можно следить на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Организаторы: Центр современной культуры «Смена», Дирекция парков и скверов Казани, Фонд «Живой город», при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Программы развития общественных пространств Республики Татарстан и мэрии Казани.

Программа организована при поддержке российских и международных партнеров — издательств Ad Marginem, «Альпина нон-фикшн», «Новое литературное обозрение», «Бумкнига», «Самокат», «Белая ворона», издательства имени Гайдара, издательства имени Ивана Лимбаха и книжного магазина «Маршак»; посольств США, Швеции, Польского культурного центра, театральной лаборатории «Угол».

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Подробности на сайте организатора и соцсетях :VK и FB.

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