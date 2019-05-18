В Казани в дома на Жилплощадке вернулась вода

Сегодня ранним утром в Казани прорвало водопровод на Гудованцева, только с 10 часов возобновилось наполнение системы водой, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате аварии без воды остались 68 жилых домов, 3 школы, 7 детских садов, 8 административных зданий в жилом массиве Жилплощадка. Всего под отключение попали 34 тысячи человек. Восстановлением водопровода занимаются две бригады «Водоканала».

Напомним, 13 мая в Казани начался сезон отключения горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Коммунальщикам предстоит переложить 46 км тепловых сетей. Опрессовки было решено разбить на четыре этапа и на зоны.