Американский суд разрешил судиться с Apple

Верховный суд США решил разрешить пользователям продукции Apple подавать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщает CNN, в судебную инстанцию обратились пользователи, которые пожаловались на то, что приложения к смартфонам можно скачивать только через AppStore. В Apple в ответ сообщили, что компания не контролирует рынок, а только следит за качеством приложений.

Ранее в Apple сообщили об очередном снижении выручки и прибыли.

Это первый случай за более чем 2 года, когда ключевые показатели снижаются два раза подряд. Это происходит на фоне слабых продаж iPhone. Отмечается, что прибыль за первые 3 месяца 2019 года снизилась на 16%, до $11,56 млрд. Выручка упала на 5%, до $58,02 млрд.