Помпео отменил свой визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, который должен состояться в понедельник, 13 мая.
Причиной стала срочная командировка Помпео в Брюссель, где он планирует обсудить с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Стоит отметить, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не отменена. Мероприятие пройдет 14 мая в Сочи.
Напомним, ранее сообщалось, что Помпео во время визита в Россию собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию.Общество
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