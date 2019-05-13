Помпео отменил свой визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, который должен состояться в понедельник, 13 мая.

Причиной стала срочная командировка Помпео в Брюссель, где он планирует обсудить с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Стоит отметить, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не отменена. Мероприятие пройдет 14 мая в Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что Помпео во время визита в Россию собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию.