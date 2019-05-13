В МЧС объяснили, почему в водоемах Башкирии еще нельзя купаться

В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан рассказали, что купальный сезон в регионе еще не начался, несмотря на аномально жаркую погоду.



В МЧС напомнили, что ежегодно купальный сезон начинается с первого дня летнего месяца — 1 июня, и заканчивается последним днем лета — 31 августа. Для старта купального сезона должен быть соблюден ряд требований:

в целях создания условий для массового отдыха населения должны быть организованы благоустроенные пляжи общего пользования, где будут спасатели и медицинский персонал;

на всех опасных участках водных объектов и в местах эксплуатации маломерных судов должны быть установлены аншлаги о запрете купания;

должны быть организованы мобильные спасательные посты в местах несанкционированного отдыха людей на воде;

температура и качество воды на водоемах должны соответствовать установленным нормам.

Ранее в Гидрометцентре Башкирии сообщили, что аномальная жара в регионе сохранится 12 и 13 мая.

