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В МЧС объяснили, почему в водоемах Башкирии еще нельзя купаться

16:59, 13.05.2019
В МЧС объяснили, почему в водоемах Башкирии еще нельзя купаться
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан рассказали, что купальный сезон в регионе еще не начался, несмотря на аномально жаркую погоду.

В МЧС напомнили, что ежегодно купальный сезон начинается с первого дня летнего месяца — 1 июня, и заканчивается последним днем лета — 31 августа. Для старта купального сезона должен быть соблюден ряд требований:

  • в целях создания условий для массового отдыха населения должны быть организованы благоустроенные пляжи общего пользования, где будут спасатели и медицинский персонал;
  • на всех опасных участках водных объектов и в местах эксплуатации маломерных судов должны быть установлены аншлаги о запрете купания;
  • должны быть организованы мобильные спасательные посты в местах несанкционированного отдыха людей на воде;
  • температура и качество воды на водоемах должны соответствовать установленным нормам.

Ранее в Гидрометцентре Башкирии сообщили, что аномальная жара в регионе сохранится 12 и 13 мая.

Общество Башкортостан
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