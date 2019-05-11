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Гидрометцентр Башкирии сообщил о сохранении аномальной жары 12 и 13 мая

11:58, 11.05.2019
Гидрометцентр Башкирии сообщил о сохранении аномальной жары 12 и 13 мая
Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре Башкирии сообщили, что с 12 по 13 мая прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Сегодня и завтра в республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2—7 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью 13—18°С, днем — 27—32°С.

В Уфе осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 2—7 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью 13—15°С, днем — 30—32°С.

Ранее уже сообщалось, что с 9 по 13 мая в Башкортостане ожидается аномально жаркая погода.

Общество Башкортостан
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