В России инфляция в апреле снизилась до 5,2 процентов

Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.



В документе сказано, что в марте годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%, которое оказалось ниже ожидаемого уровня.



В ближайшие месяцы ожидается постепенное замедление инфляции с достижением 4% в I квартале 2020 года.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в апреле составила 5,2%. При этом стоимость продовольственных товаров в апреле увеличилась на 0,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги — на 0,2%.

