Годовая инфляция в России составила 5,2%

Годовая инфляция в России равняется 5,2%. Данные за апрель текущего года приводит Росстат.

Согласно опубликованным материалам, в месячном выражении инфляция в апреле составила 0,3%. В марте инфляция составляла 5,3%

Кроме того, стоимость продовольственных товаров в апреле увеличилась на 0,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги — на 0,2%, передает ТАСС.

Напомним, ранее Центральный банк России раскрыл свой убыток по итогам 2018 года.