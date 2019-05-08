Россия поставит говядину и свинину в Гонконг

Центр пищевой безопасности Гонконга разрешил ввоз свинины и говядины из России.

Право поставок получили три предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов, а также 23 компании по производству свинины и свиных субпродуктов, сообщили в пресс-служба генерального консульства России в Гонконге.

Отмечается, что это первый из рынков стран Юго-Восточной Азии, куда будет поставляться свинина из России.

Мероприятия по поставкам пройдут при содействии Россельхознадзора.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию.