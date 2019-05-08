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Россия поставит говядину и свинину в Гонконг

07:57, 08.05.2019
Россия поставит говядину и свинину в Гонконг
Фото: pixabay.com

Центр пищевой безопасности Гонконга разрешил ввоз свинины и говядины из России.

Право поставок получили три предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов, а также 23 компании по производству свинины и свиных субпродуктов, сообщили в пресс-служба генерального консульства России в Гонконге.

Отмечается, что это первый из рынков стран Юго-Восточной Азии, куда будет поставляться свинина из России.

Мероприятия по поставкам пройдут при содействии Россельхознадзора.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию.

Общество
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