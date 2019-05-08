В Татарстане прогнозируют летнюю погоду до 26°С

8 мая на территории республики прогнозируется переменная облачность, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при этом при грозе возможны усиления до 15—17 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 21—26°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18.00 7 мая до 18 часов 8 мая. Днем местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—17 м/с.

