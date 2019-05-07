МЧС предупредило татарстанцев о грозах и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18.00 7 мая до 18 часов 8 мая.

По информации Гидрометцентра РТ, вечером 7 мая, ночью и днем 8 мая в Татарстане местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-17 м/с. Ночью и утром 8 мая в Казани и республике местами ожидается туман, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня синоптики прогнозировали в Татарстане облачную погоду с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе возможно усиление до 15—20 м/с. Днем воздух прогреется до 18—23°С.