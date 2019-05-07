Роструд назвал топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Татарстане

Роструд на своем портале «Работа в России» представил новую функцию поиска привлекательных вакансий в своем регионе в части заработной платы и востребованности.

Так, в Татарстане самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали директор гостиницы (290 тыс. рублей), директор по экономике и шеф-повар (по 230 тыс. рублей), токарь-карусельщик (200 тыс. рублей) и повар (175 тыс. рублей).



Наиболее востребованными профессиями являются монтажник, укладчик-упаковщик, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, медицинская сестра и уборщик производственных и служебных помещений.



Ранее в марте министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что самые высокие зарплаты в Татарстане получают работники обрабатывающего производства и люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

