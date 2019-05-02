Ученые КФУ выведут формулу успеха на основе данных соцсетей

Представители двух институтов КФУ создадут модель личностной успешности, сообщается на официальном портале вуза.

Проект называется "Нейросетевая модель прогнозирования личностной успешности на базе соцсетей". Он поддержан грантом Российского научного фонда. Представители института вычислительной математики и информационных технологий КФУ создадут искусственную нейронную сеть, которую затем обучат. Она в свою очередь проанализирует данные миллионов пользователей. Основываясь на них, психологи КФУ разработают теоретико-прикладную модель прогнозирования жизненной активности личности. В процессе работы ученые обещают вывести своего рода формулу успеха.

Напомним, ранее КФУ вместе с компанией «Татхимфармпрепараты» представили в рамках Международного салона изобретений в Женеве добавку, которая повышает эффективность терапии против большинства видов рака.