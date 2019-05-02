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Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России

18:24, 02.05.2019
Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России
Фото: Олег Тихонов

В России ограничен доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, на это обратили внимание пользователи Twitter, сообщает РБК.

При попытке открыть данный ресурс появляется сообщение, что доступ ограничен на основании ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 2006 года. О блокировке также заявлено на сайте службы поддержки сервиса. Ее представитель пояснил, что этот вопрос уже поднимался, "они разбираются с этим". Официально Роскомнадзор не объявлял о блокировке ресурса.

Напомним, ранее сообщалось, что самарское издание «Парк Гагарина» нашло своеобразный выход, как ответить Роскомнадзору на наложенный штраф, который был выписан за отсутствие новостей.

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