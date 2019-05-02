Зеленский считает, что Россию и Украину объединяет только граница

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что у двух стран много общего. Комментарий Зеленский разместил в своем Facebook.



— Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 км и 400 м "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", — уверен Зеленский.

Напомним, ранее доверенное лицо избранного президента Украины Владимира Зеленского Вадим Галайчук сообщил, что Зеленский выбрал себе главу администрации.

