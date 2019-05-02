Зеленский определился с главой своей администрации

Доверенное лицо избранного президента Украины Владимира Зеленского Вадим Галайчук сообщил, что Зеленский выбрал себе главу администрации.



«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП» — рассказал Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.



При этом он не назвал имя человека, которого выбрал Зеленский. Галайчук лишь добавил, что речь идет о публичном человеке.

Ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.

