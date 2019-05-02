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Зеленский определился с главой своей администрации

08:59, 02.05.2019
Зеленский определился с главой своей администрации
Фото: скриншот видео youtube.com

Доверенное лицо избранного президента Украины Владимира Зеленского Вадим Галайчук сообщил, что Зеленский выбрал себе главу администрации.

«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП» — рассказал Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

При этом он не назвал имя человека, которого выбрал Зеленский. Галайчук лишь добавил, что речь идет о публичном человеке.

Ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.

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