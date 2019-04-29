В Ижевске полиция задержала водителя пикапа, снесшего дверь машине ДПС — видео

Сегодня в Ижевске сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем на пикапе. При попытке задержания водитель снес дверь машине ДПС.

Видео было опубликовано в группе «Типичный Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых из проезжавшего мимо трамвая, видно, что полицейские попытались заблокировать иномарку и заставить водителя выйти. Однако он проехал вперед, попутно повредив один из автомобилей ГАИ.

Однако уже через несколько метров правоохранителям удалось остановить нарушителя.

Напомним, в сентябре под Казанью был задержан пикап Dodge, в котором полицейские обнаружили более 100 кг наркотических веществ. Расследование вывело на целую преступную группу, занимающуюся наркотрафиком.