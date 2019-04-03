Аналитики страховой компании назвали самые опасные страны для российских туристов
Аналитики страховой компании «Ренессанс страхование» определили самые опасные страны для отдыха, наиболее посещаемые российскими туристами. На первом месте оказались Болгария и Турция — за медпомощью в этих странах обратились до 8% посетивших их туристов из РФ.
Также в список вошли Таиланд (до 4%), Кипр (до 3%), Испания (до 3%), Черногория (до 3%) и ОАЭ (до 2%).
Список был составлен по итогам исследования более 19 тыс. обращений туристов за медпомощью за последние четыре года, пишет РБК.
Ранее Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран мира для путешествий в одиночку.
В десятку также вошли Норвегия, Исландия, Финляндия, Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.Общество
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