Аналитики страховой компании назвали самые опасные страны для российских туристов

Аналитики страховой компании «Ренессанс страхование» определили самые опасные страны для отдыха, наиболее посещаемые российскими туристами. На первом месте оказались Болгария и Турция — за медпомощью в этих странах обратились до 8% посетивших их туристов из РФ.

Также в список вошли Таиланд (до 4%), Кипр (до 3%), Испания (до 3%), Черногория (до 3%) и ОАЭ (до 2%).

Список был составлен по итогам исследования более 19 тыс. обращений туристов за медпомощью за последние четыре года, пишет РБК.



Ранее Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран мира для путешествий в одиночку.

В десятку также вошли Норвегия, Исландия, Финляндия, Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.