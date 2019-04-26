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PepsiCo подала в суд на фермеров за использование сорта картофеля для чипсов Lay’s

20:51, 26.04.2019
PepsiCo подала в суд на фермеров за использование сорта картофеля для чипсов Lay’s
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

PepsiCo подала в суд на четырех фермеров из Индии из-за того, что они выращивают сорт картофеля, эксклюзивные права на который принадлежат компании. Этот сорт выращивается для производства чипсов Lay’s.

Филиал компании в Индии подал иск в окружной суд штата Гуджарат, передает CNN. PepsiCo потребовала взыскать с каждого фермера по 10 млн рупий ($143 000).

По данным СМИ, PepsiCo получила эксклюзивные права на сорт картофеля FC-5 в 2016 году. Однако активисты требуют разрешить фермерам выращивать и продавать защищенные сорта сельскохозяйственных культур.

БизнесПромышленностьАгропром
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