PepsiCo подала в суд на фермеров за использование сорта картофеля для чипсов Lay’s

PepsiCo подала в суд на четырех фермеров из Индии из-за того, что они выращивают сорт картофеля, эксклюзивные права на который принадлежат компании. Этот сорт выращивается для производства чипсов Lay’s.

Филиал компании в Индии подал иск в окружной суд штата Гуджарат, передает CNN. PepsiCo потребовала взыскать с каждого фермера по 10 млн рупий ($143 000).

По данным СМИ, PepsiCo получила эксклюзивные права на сорт картофеля FC-5 в 2016 году. Однако активисты требуют разрешить фермерам выращивать и продавать защищенные сорта сельскохозяйственных культур.