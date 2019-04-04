Корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее за рекордное время. Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

ЕСТЬ КАСАНИЕ! ????



Грузовой корабль #ПрогрессМС11 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это НОВЫЙ РЕКОРД в истории МКС!



Корабль доставил топливо, воду и другие грузы pic.twitter.com/z2AhiIojbs

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.

Корабль долетел до станции за 3 часа 22 минуты, что на две минуты меньше, чем было запланировано.



Напомним, сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с космодрома Байконур. Пуск был осуществлен в 14.01 мск.