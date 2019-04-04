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Корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время

17:55, 04.04.2019
Корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
Фото: скриншот видео roscosmos.ru

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее за рекордное время. Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

Корабль долетел до станции за 3 часа 22 минуты, что на две минуты меньше, чем было запланировано.

Напомним, сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с космодрома Байконур. Пуск был осуществлен в 14.01 мск.

Технологии
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