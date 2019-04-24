МЧС России подало иск к «ФОНу» на 220 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

23 апреля Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск МЧС России к ООО «ФОН» с суммой требований 219,8 млн рублей. Напомним, что еще в конце января обманутых дольщиков одноименного казанского ЖК «МЧС» на встрече в Минстрое республики предупреждали, что банкротства фирмы-застройщика, скорее всего, не избежать из-за претензий со стороны федеральных министерств.

Истек срок инвестдоговора, согласно которому МЧС РФ должно получить свою долю квартир в комплексе на Губкина — 13,2% от общего объема, или порядка 17 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, Росимущество потребовало арендные платежи за землю под долгостроями. «Фоновцам» поясняли, что оба ведомства вправе требовать платы, и никто не знает, как повернется ситуация. «По словам Гимаева, руководство МЧС довольно жесткую позицию занимает по своей доле в комплексе, не хотят идти на уступки. Вроде бы уже договорись по этому вопросу, но у МЧС поменялся министр, а у него позиция совершенно другая», — пересказывал тогда итоги беседы с замминистра РТ активист ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.

Означает ли данный иск, что МЧС РФ оценил свою долю по квартирам в комплексе «МЧС» в указанную сумму — 220 млн рублей, пока неясно.

Ранее «Реальное время» рассказывало об инициативе дольщиков, готовых в рамках банкротного дела «ФОНа» перекупить долг застройщика перед «ТЦ Кулахметова» (компания Андрея Белякова) за 150 млн рублей.

