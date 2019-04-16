В МВД назвали число украинцев, получивших гражданство РФ с 2014 года

С 2014 года российское гражданство получили 360 тыс. украинцев.

«Экстренный массовый исход был у нас в конце 2014 — начале 2015 года. В 2016 году мы предоставили временное убежище порядка 460 тыс. выходцев с Украины. Это очень большая цифра», — сказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете «Коммерсант».

Ранее Кремль сформировал структуру для реализации новой концепции миграционной политики на 2019—2025 годы. К этому времени российские власти хотят привлечь в страну 5—10 млн «новых россиян».



В качестве стран-доноров рассматриваются Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др.