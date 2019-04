OnePlus 6T возглавил список лучших смартфонов по версии Business Insider

OnePlus 6T стал лидером рейтинга 20 лучших смартфонов в мире. Список представило американское издание Business Insider.



Второе и третье место перечня заняли Galaxy S10e от Samsung и iPhone XR от Apple.

Кроме того, в десятку лучших смартфонов вошли Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, Google Pixel 3 and Pixel 3 XL (оба стали шестыми), Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS and iPhone XS Max (оба восьмые), Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.



В рейтинге учитывались такие параметры, как цена, технологические особенности, а также внешний вид.



Ранее Samsung Galaxy S10 занял первое место в рейтинге Роскачества.