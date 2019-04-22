Новости технологий

08:21 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

OnePlus 6T возглавил список лучших смартфонов по версии Business Insider

07:55, 22.04.2019
OnePlus 6T возглавил список лучших смартфонов по версии Business Insider
Фото: скриншот видео youtube.com

OnePlus 6T стал лидером рейтинга 20 лучших смартфонов в мире. Список представило американское издание Business Insider.

Второе и третье место перечня заняли Galaxy S10e от Samsung и iPhone XR от Apple.

Кроме того, в десятку лучших смартфонов вошли Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, Google Pixel 3 and Pixel 3 XL (оба стали шестыми), Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS and iPhone XS Max (оба восьмые), Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.

В рейтинге учитывались такие параметры, как цена, технологические особенности, а также внешний вид.

Ранее Samsung Galaxy S10 занял первое место в рейтинге Роскачества.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров