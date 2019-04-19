Российская короткометражка с солистом Shortparis вошла в программу Каннского кинофестиваля

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Короткометражный фильм режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» вошел в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля. Список участников был опубликован на сайте фестиваля.

Главную роль в короткометражном фильме исполнил вокалист группы Shortparis Николай Комягин.

Cinéfondation — конкурс студенческих работ. В этом году туда отобрали 17 фильмов из двух тысяч. В мае жюри под председательством Клер Дени отберет три лучших.

Ранее организаторы Международного Каннского кинофестиваля 2019 года опубликовали список участников конкурсной программы. В него вошли 19 картин, в том числе фильм Кантемира Балагова «Дылда». Его покажут в категории «Особый взгляд».