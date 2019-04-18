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Организаторы Каннского кинофестиваля объявили конкурсную программу на 2019 год

14:59, 18.04.2019
Организаторы Каннского кинофестиваля объявили конкурсную программу на 2019 год
Фото: скриншот

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля 2019 года опубликовали список участников конкурсной программы. В него вошли 19 картин.

На Золотую пальмовую ветвь претендуют фильмы «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Маттиас и Максим» Ксавье Долана, «Скрытая жизнь» Терренса Малика, «Простите, мы соскучились» Кена Лоуча и т. д.

Картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» покажут в категории «Особый взгляд».

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Мероприятие откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Напомним, в прошлом году Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм «Магазинные воришки».

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