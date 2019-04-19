Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 4 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на улице Вишневского и мосту Миллениум от проспекта Универсиады до проспекта Фатыха Амирхана. Пробка продержалась 1 час.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.



Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Вишневского — улица Эсперанто от Миллениума (7 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (6 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (6 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).



Накануне длина самой большой пробки в Казани составила 3,4 км. Затор был зафиксирован утром на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до улицы Чистопольской.