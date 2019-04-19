В Казани построят Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ

Фото: Максим Платонов

В Казани построят здание Центра детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ. На его проектирование выделят из бюджета РТ 47,97 млн рублей.



Здание должно иметь восемь этажей, площадь 18,1 тыс. кв. м и вмещать 100 койко-мест. В том числе круглосуточный стационар на 70 коек, дневной стационар на 16 коек, отделение трансплантации стволовых клеток на семь коек и отделение анестезиологии и реанимации на семь коек.

Также, согласно тендеру, выделят 22 млн рублей на проектирование лечебно-реабилитационного центра горбольницы №7 в Казани.

Ранее правительство РФ выделило Татарстану 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения.