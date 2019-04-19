Новости общества

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани построят Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ

12:14, 19.04.2019
В Казани построят Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ
Фото: Максим Платонов

В Казани построят здание Центра детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ. На его проектирование выделят из бюджета РТ 47,97 млн рублей.

Здание должно иметь восемь этажей, площадь 18,1 тыс. кв. м и вмещать 100 койко-мест. В том числе круглосуточный стационар на 70 коек, дневной стационар на 16 коек, отделение трансплантации стволовых клеток на семь коек и отделение анестезиологии и реанимации на семь коек.

Также, согласно тендеру, выделят 22 млн рублей на проектирование лечебно-реабилитационного центра горбольницы №7 в Казани.

Ранее правительство РФ выделило Татарстану 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров