Сербия может признать Крым российским

Сербия в будущем обязательно признает Крым частью России.

«РФ последовательно защищала в СБ ООН территориальную целостность Сербии. А раз Россия — самый близкий союзник Сербии, мы считаем, что надо признать территориальную целостность РФ», — сказал зампредседателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что в составе Украины Крым был самым слаборазвитым регионом.

Ранее МИД России в годовщину присоединения Крыма призвал ЕС и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».