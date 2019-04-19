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Сербия может признать Крым российским

08:11, 19.04.2019
Сербия может признать Крым российским
Фото: pixabay.com

Сербия в будущем обязательно признает Крым частью России.

«РФ последовательно защищала в СБ ООН территориальную целостность Сербии. А раз Россия — самый близкий союзник Сербии, мы считаем, что надо признать территориальную целостность РФ», — сказал зампредседателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что в составе Украины Крым был самым слаборазвитым регионом.

Ранее МИД России в годовщину присоединения Крыма призвал ЕС и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».

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