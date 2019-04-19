Исполнителей национальных проектов могут ограничить в выборе поставщиков

Российские власти собираются ограничить возможности исполнителей национальных проектов, чтобы те сначала покупали российские товары.

На совещании, которое прошло на прошлой неделе, помощник президента Андрей Белоусов признал требование закупать под нацпроекты отечественное оборудование целесообразным. После он посоветовал Минпромторгу составить список подходящего российского оборудования, а также перечень законов, которые нужно будет изменить, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания.

Ранее сообщалось, что крупные российские компании подали заявки на участие в нацпроектах с предполагаемым объемом инвестиций около 75 трлн рублей.